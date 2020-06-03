Son dakika… Gözler kritik toplantıda, Bakan Koca açıklama yapacak

Türkiye’nin corona virüsüyle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. 10 Mart’tan bu yana vaka sayısı 165 bin 555, vefat sayısı 4 bin 585 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı ise 129 bin 921 oldu.

Normalleşme takvimi kapsamında 11 Mayıs’ta kuaför, berber ve güzellik salonları açıldı, 1 Haziran’da ise kafe ve restoranlar müşteri kabul etmeye başladı.

Alınan yeni kararların ardından gözler Koronavirüs Bilim Kurulu’nda… Kurul saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Saat 19.00’da ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bir basın toplantısı düzenleyecek.

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