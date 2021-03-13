Son dakika… Güncel corona verileri açıklandı! İşte 13 Mart vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 421’e yükseldi.

Bugün toplam 150 bin 98 test yapıldı. Semptom gösteren 841 kişiyle birlikte toplam 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 866 bin 12 oldu.

Bugün iyileşen 15 bin 287 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 685 bin 560’a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise bin 350 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.0 olarak duyuruldu

DÜN 66 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 834 yeni hastayla birlikte toplam 14 bin 941 vakanın tespit edildiğini ve 11 bin 180 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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