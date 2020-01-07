Son dakika… Güney Kıbrıs’ı karıştıran tecavüz davasında flaş gelişme

Temmuz ayında tatile gittiği Kıbrıs Rum Yönetimi’nde 12 İsrailli erkeğin kendisine tecavüz ettiğini söyleyen İngiliz kadın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kıbrıs Rum Kesimi’nde görülen davada tatil beldesi Ayia Napa’da 12 erkeğin toplu tecavüzüne maruz kaldığını açıklayan 19 yaşındaki kadının karar duruşması bugün görüldü.

Daha önce toplu tecavüz ile ilgili yalan söylediği tespit edilen genç kadının karar duruşmasında hakim Michalis Papatanasio, “Genç kadının yaşı, sicilinin temiz olması ve pişmanlığı bu suçun ciddiyetini hafifletmeye yetmez” diyerek kararını açıkladı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde genç kadına dört ay hapis cezası verildiği açıklanırken bu cezanın ertelendiği belirtildi. Genç kadının karara itiraz edeceği belirtildi. Öte yandan İsrail’den gelen çok sayıda kadın gösterici Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kararına tepki gösterdi. Çok sayıda kadın protestocu mahkemenin önünde İngiliz öğrenci lehine sloganlar attı.