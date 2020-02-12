Son dakika haber: İşte Kadir Şeker davasında son durum!

Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, iddiaya göre, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken Özgür Duran’ın, Ayşe D.’yi dövdüğünü gördü. Duran’a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir’in cebinden çıkardığı bıçak Duran’ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı. Şeker’in avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkeme olan 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe vererek itiraz etti. Avukat, Kadir Şeker’in tahliye edilmesini istedi. 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti. Mahakemenin, Kadir Şeker’in dosyadaki mevcut deliller nedeniyle tutukluğunun devamına karar verdiği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ‘TEMENNİ EDERİZ Kİ ADİL BİR KARARA VARILIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker’in, parkta Ayşe D.’ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özgür Duran’ı çıkan arbedede bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanmasının hatırlatılması üzerine, “Tabii orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi, ortaya koydu. Bundan sonraki süreç yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varılır” ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜL’DEN ‘KADİR ŞEKER’ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya’da parkta Ayşe D.’ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özgür Duran’ı çıkan arbedede bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, “Kimse ‘Kadir suçludur´ diyemez ama ortada bir ceset var. Bir cinayet soruşturması sürüyor” dedi.

‘KİMSE KADİR SUÇLUDUR DİYEMEZ’

Bakan Gül, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Konya’da parkta Ayşe D.’ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özgür Duran’ı çıkan arbedede bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker’in durumunun sorulması üzerine Bakan Gül, şöyle konuştu:

“Hâkim savcılara görevlerini yapmaları için onlara bir zaman tanımak lazım. Olay çok yeni. Şu anda savcı delilleri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma neticesinde bir karara varılacak. Elbette savcılık makamı, kişinin sadece aleyhine delilleri toplayan bir soruşturma yapmıyor. Kişinin lehine olan ne varsa, onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Kimse ‘Kadir suçludur´ diyemez, ama ortada bir ceset var. Bir cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafaa mıdır, yani hukuka uygunluk sebebiyle ortada bir suç yok mudur, ya da başka bir durum mu var, bunların hepsi soruşturma aşamasından sonra çıkacak. Ve şu da bir gerçek ki; hâkim, savcı da sizin bizim gibi insan. Onların da vicdanı var. Onlarda da izan ve bir kalp var. Ve deliller çerçevesinde bu soruşturmayı tamamlayacaklar. Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir. Ve bizim de beklentimiz soruşturmanın bir an önce tamamlanmasıdır. Şunu da paylaşmak gerek ki, bir kişi tutuklu olunca kesin ve baştan bir mahkûm olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklu oldu diye ‘mahkûm oldu, suçludur’ demek doğru değil. ‘Salıverildi diye ve serbest bırakıldı’ diye suçsuzdur anlamı da çıkmaz. Bunların hepsi yargılama aşamasında, hâkim ve savcının vereceği kararla çıkacaktır.” DHA

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