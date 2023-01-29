Son dakika haberi! Beşiktaş’a Ghezzal müjdesi…

Spor Toto Süper Lig’de Alanyaspor’u 3-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal için geri sayım devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve 3 ay sahalardan uzak kalan Cezayirli oyuncu, yeniden formasına kavuşuyor.
TAKIM İDMANLARINA BAŞLADI
Tedavisi tamamlanma aşamasına gelen Ghezzal, son 1 haftada takım antrenmanlarına katıldı. Çalışmalarda sorun yaşamayan 30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’in 23. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda yer alabilir.
BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş 22. haftada Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak. Ghezzal’ın 31 Ocak salı günü oynanacak karşılaşmanın kadrosunda olması beklenmiyor. Bu sezon 5 maça çıkan Cezayirli oyuncu, takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.