Son dakika haberi! Galatasaray’ın borcu açıkladı…

Galatasaray’ın borcu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulübün olağan divan kurulu toplantısında borcun 5 milyar 818 milyon 247 bin TL olduğunu açıkladı.

KULÜBÜN BORCU AÇIKLANDI!

Galatasaray Kulübü Muhasip Üyesi Levent Yaz, kulübün 2022 yılında 1 milyar 14 milyon lira zarar ettiğini ancak Mecidiyeköy projesi gelirinin etkisiyle zararın 311 milyon liraya gerilediğini dile getirdi.

Denetleme kurulu üyesi Ömer Çirkin’in yaptığı sunumda ise Galatasaray’ın toplam yükümlülüklerinin 5 milyar 818 milyon 247 bin lira olduğu belirtildi. Galatasaray, 2022 yılını 311 milyon lira zararla kapattı.