Son dakika haberi! Mesut Özil’den flaş karar…

Başakşehir forması giyen Mesut Özil belindeki sakatlık sonrası bir türlü toparlanamadı. 34 yaşındaki Mesut Özil’in, Kayseri maçının ardından flaş bir karar aldığı belirtiliyor.

SEZON BAŞI AMELİYAT OLMUŞTU

Medipol Başakşehir’le sezon başında sözleşme imzalayan Mesut Özil, fıtık ameliyatı olmuştu. Yıldız futbolcu bu ameliyat sonrası sahalardan 3 ay uzak kalmıştı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil’in 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklarken oyuncunun 3 ay sonra tekrar futbola döneceğine ve büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etmişti.

BU SEZON 194 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon başından bari sakat olan Mesut Özil Başakşehir formasıyla sadece 194 dakika süre alabildi. Başakşehir’in kazandığı Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında sonradan oyuna giren Mesut Kayserispor maçına 11’de başlamıştı. Maçın ilk yarısında oynayan Mesut Özil ikinci yarıya çıkmamıştı.

2 SEZON FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

2020-2021 Sezonunda Arsenal’den Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil ilk sezonunda 11 maçta forma giyerken hayal kırıklığı yarattı. 2021-2022 sezonunda daha fazla forma şansı bulan Mesut Özil 22 Süper Lig maçında 8 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Özil geçen sezon Beşiktaş ve Galatasaray’a gol atmayı başarmıştı.

İLK YARIDA KENARA ALINDI

Fenerbahçe’ye transfer olarak Türkiye’ye dönüş yapan, ardından Başakşehir’e imza atan yıldız futbolcu, son olarak Kayserispor deplasmanına ilk 11’de başladı ancak devrede kenara alındı.

YAKIN ÇEVRESİYLE PAYLAŞTI

Belinden yaşadığı sakatlık sonrası fiziksel olarak toparlanamayan Mesut’un, Kayseri maçının ardından bu kararını yakın çevresiyle paylaştığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEYE HAZIRLANIYOR

Yıldız futbolcu dün sabahki idmana da çıkmadı. Başakşehir, Mesut’un sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Yakup Çınar – Fanatik Özel