Son dakika haberi! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Sergen Yalçın’ı ve Bilic’i açıkladı

Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor’da yaptığı açıklamada takımın gündemini değerlendirdi.

“Takım çalıştırmak istemediğini söyledi”

Doğan, Sergen Yalçın ile yaptıkları görüşme için; “Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalışmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var.” dedi.

Ertuğrul Doğan açıklamasının devamında; “Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz paralar talep etti.” sözlerini sarfetti.

Şampiyonluk sözleri

Başkan Doğan açıklamasında; “Trabzonspor taraftarının akıllarından geçen tek şeyi biliyorum. O şampiyonluk kupasını tekrar kaldırmak. Tekrar şampiyon olacağız inansınlar. 23 milyon Euro (maaş bütçesi) ile şampiyon olduk, 42 milyon Euro ile durumumuz ortada.” dedi.