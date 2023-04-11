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11 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporSon dakika haberi! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Sergen Yalçın'ı ve Bilic'i açıkladı

Son dakika haberi! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Sergen Yalçın’ı ve Bilic’i açıkladı

Alaturka Online
Alaturka Online

Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor’da yaptığı açıklamada takımın gündemini değerlendirdi.

“Takım çalıştırmak istemediğini söyledi”

Doğan, Sergen Yalçın ile yaptıkları görüşme için; “Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalışmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var.” dedi.

Ertuğrul Doğan açıklamasının devamında; “Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz paralar talep etti.” sözlerini sarfetti.

Şampiyonluk sözleri

Başkan Doğan açıklamasında; “Trabzonspor taraftarının akıllarından geçen tek şeyi biliyorum. O şampiyonluk kupasını tekrar kaldırmak. Tekrar şampiyon olacağız inansınlar. 23 milyon Euro (maaş bütçesi) ile şampiyon olduk, 42 milyon Euro ile durumumuz ortada.” dedi.

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