Son dakika… Hafter güçleri kritik noktayı ele geçirdi!

Al Arabiya’daki habere göre, Libya’da kritik bir konuma sahip olan Sirte limanı, Hafter güçlerinin kontrolüne girdi.

Başkent Trablus ile Hafter güçlerinin başkent ilan ettiği Tobruk arasında önemli bir liman olan Sirte’de, liman başta olmak üzere birçok noktanın ele geçirildiği belirtildi.

TÜRKİYE ASKER GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün katıldığı canlı yayında açıkladığı gibi Türkiye, Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşma gereği Libya’nın askeri yardım talebine olumlu yanıt vermiş ve bazı askeri birimlerini bölgeye göndermek için harekete geçmişti.

İLGİLİ HABER AKP Sözcüsü Çelik’ten Libya açıklaması!