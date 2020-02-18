Son dakika… Hafter: Türk gemisini vurduk

Sputnik International’da yer alan habere göre Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu, sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

Hafter güçleri, Trablus limanında demirli olan ve mühimmat yüklü olduğu belirtilen bir Türk gemisini vurduklarını öne sürdü.

Paylaşımda Sky News tarafından yayınlanan görüntülere de yer verilirken, videoda limandan dumanlar yükseldiği görülüyor.

BM TEMSİLCİSİ: LİMANA SALDIRILDI

Birleşmiş Milletler Libya Temsilcisi Ghassan Salame, başkent Trablus’ta bulunan limana saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Öte yandan Reuters’ın aktardığına göre limanda bulunan bir kaynak ise saldırıdan bir deponun etkilendiğini, herhangi bir gemi hasarı bulunmadığını ifade etti.

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