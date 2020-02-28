Son dakika… Hain saldırı sonrası NATO acil toplanıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İdlib’de 33 Türk askerinin şehit edildiği saldırı sonrası açıklamalarda bulundu.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Stoltenberg, Türkiye’nin talebi doğrultusunda NATO’nun bugün İdlib için acil olarak toplanma kararı aldığını duyurdu.

Saldırı haberinin gündeme bomba gibi düşmesinin ardından Stoltenberg ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Çavuşoğlu’ndan bilgi alan Stoltenberg saldırıyı kınarken, Rusya ve Esad rejimine saldırılara son vermesi çağrısı yapmıştı.