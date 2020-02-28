Son dakika… Hain saldırı sonrasında herkes bu soruyu soruyor: Kaç Türk askeri Suriye’de?

Dünden beri gerilimin tırmandığı Suriye’nin İdlib kentinden kahreden haberler geldi. Devlet Başkanı Beşar Esad rejimine bağlı güçler Serakib’in güneybatısında Türk askerine yönelik saldırısında 33 Mehmetçik şehit düştü ve 32 askerimiz yaralandı.

Yaşananların ardından hem uluslararası kamuoyunda hem de sosyal medyada en çok gündeme gelen sorulardan biri kaç Türk askerinin Suriye’de bulunduğuyla ilgiliydi… Türk Silahlı Kuvvetleri konuyla ilgili henüz açıklama yapmasa da Reuters haber ajansının 19 Şubat’ta TSİ 21.29’da servis ettiği haberde, Suriye’deki muhaliflerin açıklamalarına yer vermiş ve konuyla ilgili bilgi paylaşılmıştı.

O haberde İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Suriyeli muhaliflerden bir kaynak, yaklaşık 15.000 Türk askerinin Suriye’nin kuzeybatısında olduğunu söylemişti. Haberde, “Son günlerde bölgeye çok sayıda konvoyun gelmesi ile ilgili olarak muhalif bir kaynak, Reuters’a 15.000 Türk askerinin Suriye’nin kuzeybatısında olduğunu söyledi” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 24 Şubat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’de 4 yeni askeri gözlem noktası daha oluşturduğunu öne sürmüştü. O dönem Şarkul Avsat’ın haberleştirdiği açıklamada İdlib ve Halep’e sevk edilen Türk askeri sayısının 7 bin 600’e ulaştığı iddia edilmişti.