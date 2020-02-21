Son dakika… Hanau katliamının ardından dikkat çeken ayrıntı

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde önceki gün 22.00 sıralarında iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren Tobias Rathjen (43) evinde ölü bulundu. Rathjen’in 72 yaşındaki annesini öldürüp intihar ettiği açıklandı.

Tüm dünyayı dehşete düşüren saldırının ardından Tobias Rathjen’in evinde 24 sayfalık bir mektup ve video ele geçirildi. Bu bilgiler ışığında Hanau katliamının ırkçı saiklerle işlendiği kesinlik kazanmış durumda.

Ancak saldırının kurbanlarının kimlikleriyle ilgili büyük bir belirsizlik var. Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, katliamda beş Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu bilgiyi aktardı. Fakat şimdiye kadar elde edilen veriler, saldırıda hayatını kaybeden dört Türk olduğuna işaret ediyor.

BİLAL GÖKÇE YAŞIYOR

Tobias Rathjen’ın ilk hedefi ‘Midnight’ adlı nargile kafeydi. Burada Sedat Gürbüz ile Fatih Saraçoğlu, katliamcının kurşunlarına hedef olarak hayatlarını kaybetti.

İkinci saldırının hedefindeki Arena Bar’ın yanındaki büfede çalışan Michelle (35) adlı iki çocuk annesi bir kadının öldüğü kesinleşti. Bu mekânda da Türk vatandaşları olan Gökhan Gültekin ve Ferhat Ünvar (23) hayatını kaybetti.

İki saldırıda hayatını kaybedenler arasında Bulgaristan vatandaşı Kolayan Velkoc (32) ile Bosna Hersek vatandaşı Hamza Kutovic (20) da bulunuyor. Olayın ardından bilgiler akmaya başlayınca bir de Pakistan vatandaşının öldüğü öne sürülmüştü.

Hanau katliamında Bilal Gökçe adlı bir Türk vatandaşının da öldüğü iddia edilmişti. Fakat SÖZCÜ‘nün elde ettiği bilgilere göre Bilal Gökçe saldırıda hayatını kaybetmedi.

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