Son dakika… Her şeyi değiştirecek iddia: Corona virüsünün yeni semptomları ortaya çıktı

Şubat ayının sonunda İtalya’da olan 20 yaşındaki ABD’li Julia Buscaglia, yaşadıklarını sosyal medyadan anlatarak Covid-19’un yeni semptomları olduğunu duyurdu… Twitter üzerinden bir dizi mesaj atarak yaşadıklarını anlatan Buscaglia, semptomlarının İtalya’da başladığını söyleyerek, bunların bilindik “corona virüsü semptomlarından” farklı olduğunu dile getirdi.



Buscaglia, “Bunları sizinle paylaşıyorum çünkü bahsedilen semptomların, bütün semptomlar olmadığını söylemek istedim. Corona virüsü testinin pozitif olması için bu semptomların hepsinin çıkması gerekmiyor. Tek semptom grip semptomlarıydı. Ben İtalya’dayken 29 Şubat’ta grip belirtisi gösterdim. Başım ağrıyordu, kulaklarım tıkalıydı ve boğazım alev alevdi. Vücudum ağrı içindeydi ve 37.8 derece ateşim vardı. Antienflamatuar ilaç aldım ve bütün gün yattım” dedi.

Johns Hopkins University

Buscaglia, 1 Mart’ta doktora gittiğini söylerken, “Doktor bana grip olduğumu söyledi ama öksürük olmamasına rağmen duyma yetim giderek azaldı. İki kulağımdaki duyma yetisi de giderek azaldı. O sıralarda salgının artmasından dolayı eğitim programım yarıda kesildi ve eve dönme kararı çıktı. İtalya’daki son günümde durumum kötüleşti… Duyma yetim iyice azaldı ve hem koku hem de tat alma yetimi kaybettim. Bunların yanı sıra ne burnum akıyordu ne de öksürüyordum. Sürekli baş ağrım vardı ve ağrı kesiciler aldım” dedi.

ABD’ye döndükten sonra 13 Mart’ta corona virüsü testi olduğunu söyleyen Buscaglia, “Test olmayı planlamıyordum ama ailem ve iş arkadaşlarım İtalya’dan geldiğim için test olmamı istedi. Biraz öksürük haricinde hiçbir semptom göstermesem de test oldum ve sonuçları pozitif çıktı. Ağzım açık kaldı. Haberlerdeki semptomların hiçbiri yoktu, doktor iyi olduğumu söylemişti ve ABD’ye gelirken sınırda kimse bana bir şey dememişti. Beni karantinaya aldılar” dedi.

Virüsün nasıl bulaştığını bilmediğini söyleyen Buscaglia, “Benim yaşımdaki insanların, semptom göstermemesine rağmen dikkatli olması gerektiğini söylemek istiyorum” ifadesini kullandı.

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