Son dakika… Herkes kendi kendine bu soruyu soruyor: Türkiye’yi nasıl etkiler? İşte yanıtı…

* Dünyada herkesin merak ettiği soru şu: Başkan Trump’ın yargılanması, Kasım 2020’deki Başkanlık Seçimleri’ni nasıl etkiler?

BBC’nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher’in bu soruya yanıtı şöyle: “Bu milyon dolarlık bir soru ve cevabın ne olacağı net değil. Cumhuriyetçiler, azil sürecinin Trump’ın başkanlık kampanyasına yapılacak bağışlar için bir ‘nimet’ olduğunu söylüyor. Demokratlar ise bu oylamanın başkanın adına kara leke süreceğini ve seçmenlerin oy kullanırken bunu görmezden gelmesinin imkânsız olduğu tezini savunuyor.”

Anketler ise başkanla ilgili fikirleri bölünmüş olsa da azil süreci nedeniyle toplumun kararında çok fazla bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Azil süreci öncesinde de sonrasında da 2020 seçimlerinin başa baş geçeceği öngörülüyor.

* Türkiye’de herkesin merak ettiği soru ise şu: Başkan Trump, Senato’daki yargılama sonucu azledilirse, bu gelişme Türkiye’yi nasıl etkiler?

Trump’ın azledilmesi halinde başkanlık görevini 2020 seçimlerine kadar ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yürütecek. Bu kapsamda ABD’nin Türkiye’ye yönelik politikalarının değişip değişmeyeceğini öngörmek zor.

Fakat Washington Yönetimi’nde Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Ankara’ya yaptırım uygulanmasını isteyen güçlü bir kanat olduğu da biliniyor.

Son olarak bu ay başında Cumhuriyetçilerin önde gelen senatörlerinden Lindsey Graham ile Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya mektup yazmış ve S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) kapsamında müeyyideler uygulanması yolunda çağrı yapmıştı.

CAATSA’nın uygulanmasını engelleyen güç ise “bugün görevden alınır mı, alınmaz mı” diye tahminlerin yürütüldüğü Trump’ın ta kendisi… ABD lideri, birçok kez Türkiye’nin Rusya’dan S-400’leri satın almaya ABD tarafından mecbur bırakıldığını dile getirdi.

Ankara Yönetimi’nin eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini almak istediğini belirten Donald Trump, buna engel olanın ise selefi olduğunu defaatle vurguladı.

Dolayısıyla CAATSA’nın yürürlüğe girmesini engelleyen gücün denklemin dışına itilmesi, halihazırda ‘soykırım’ karar tasarısı ve Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle yaptırım öngören tasarıların hedefi olan Türkiye açısından pek olumlu sonuçlar doğurmayacaktır.

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