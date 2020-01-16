Son dakika… Hindistan’dan geri adım: Türkiye’ye kısıtlama yok

Dün Reuters’ın servis ettiği haberlerde Türkiye ve Malezya’nın Keşmir’deki Müslümanlara yönelik açıklamalarının Hindistan’da rahatsızlık yarattığı ve Hint yönetiminin ticari olarak bazı kısıtlamalar getireceği öne sürülmüştü. Ajansa konuşan Hindistan hükümetinden yetkililer, “Hükümetimiz Türkiye’nin yaptığı açıklamaları hoş karşılamadı” diyerek ticareti sınırlama kararı aldıklarını duyurmuştu. Bugün ise Yeni Delhi yönetimi geri adım attı. Hindistan ticaret bakanı herhangi bir kısıtlamanın olmadığını söyledi.