Son dakika… Hulusi Akar’dan flaş İdlib açıklaması: ABD Patriot gönderebilir!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNNTürk’te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İdlib’de yaşanan gerilimle ilgili konuşan Akar, Türkiye’nin eksen kayması gibi bir durumunun olmadığını belirterek “NATO üyesiyiz ve eksenimiz kaymadı” dedi.

Akar açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam ediyor. Rusya ile gayet yakın görüşmeler içerisindeyiz.

* Temenniler ile tespitler karışıyor. Rusya ile münasebetlerimizi sürdürüyoruz. ABD bizim stratejik ortağımız, NATO üyesiyiz.

* Türkiye’nin herhangi bir şekilde eksen kayması söz konusu değildir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak açısından temaslarımız söz konusu.

* Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle de menfaatlerimiz baz alınarak görüşüyoruz. Bu hiç bir zaman NATO üyeliğimize aykırı değil.

* Tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Kimse de bizi dışarı ittirmeye çalışmasın. Biz NATO üyesiyiz. NATO ile problem olmak demek, NATO’dan çıkmak anlamına gelmemelidir.

* Birliklerimizi sevk etmek, gerekirse zor kullanmak suretiyle ateşkesi sağlayacağız diyoruz, kim olursa olsun. Bu konuda kararlıyız.

* İdlib’deki amacımız ateşkesin tam olarak sağlanması.

* Biz bir tercih olarak değil zorunlu olarak S-400’e gittik. Hava savunma tehdidi varken tedbir almayacak mıyız? Kimse kusura bakmasın.

* Halkımızın, milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilerliyoruz. Çözümler olsaydı biz Patriot alabilirdik. Hala söylüyoruz, bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var.

* ABD bizim stratejik ortağımız, NATO üyesiyiz. Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Patriot desteği olabilir.

BLOOMBERG: ANKARA ‘PATRIOT’ TALEP ETTİ

Bloomberg’de yer alan bir haberde, İdlib hakkında değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir Türk yetkilinin, Ankara’nın Washington’dan sınıra Patriot konuşlandırılmasını talep ettiği açıklaması yer almıştı.

ABD ile Türkiye, Patriot konusunda uzun bir süredir görüşmeler yapıyordu. ABD, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sisteminin ‘hurdaya ayrılmadıkça’ hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

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