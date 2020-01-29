Son dakika… Husiler, Suudi petrol tesislerine saldırdı

Orta Doğu’da İran ve ABD arasında elçilik baskınıyla başlayıp Kasım Süleymani suikastıyla tırmanan, İran’ın misilleme olarak Irak’taki ABD üslerini vurmasıyla zirve yapan gerilimin yankıları dinmeden, bölgeyi sıcak savaşa sürükleyebilecek haber Suudi Arabistan’dan geldi.

Reuters’ın Yemen merkezli Masirah kanalına dayandırdığı habere göre, Husi milisler Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi ‘Saudi Aramco’nun Cizan şehrindeki tesislerine saldırdı.

İKİ HAVALİMANI VE BİR ASKERİ ÜS

Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından, Husiler’in tek hedefinin petrol tesisleri olmadığı ortaya çıktı. Husiler’in Askeri Sözcüsü Yahya Saria, roket ve insansız hava araçlarıyla Abha ve Cizan havalimanları ile bir askeri üssü de vurduklarını öne sürdü.

Suudi Arabistan cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, Saudi Aramco tesisleri geçtiğimiz aylarda da saldırıların hedefi olmuştu.

2019’un Eylül ayında insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda iki tesis vurulmuş, Husiler’in üstlendiği saldırı nedeniyle 5.7 milyon varil kesinti yaşanmıştı.

‘BU BİR UYARIYDI’

Suudi Arabistan ve ABD saldırıdan İran’ı sorumlu tutarken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den iki ülkeyi de kızdıran bir yanıt gelmişti. Ruhani, saldırıya ilişkin, “Hastane, okul ya da Sana’da bir pazar yerini vurmadılar. Sizi uyarmak için bir sanayi merkezini vurdular. Bölgedeki düşmanlar bu uyarıdan ders almalı ve savaşı sona erdirmeli” ifadelerini kullanmıştı.