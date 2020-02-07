Son dakika: İBB AKOM beklenen kar yağışı için saat verdi!

İstanbul’da bugün saat 15:30’dan sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile Karadeniz üzerinden soğuk ve nemli havanın bölgemize taşınması, beraberinde il genelinde aralıklarla hafif kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kar yağışının akşam saatlerinden (19:00) itibaren aralıklarla kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıkların 0°C ve altında gerilemesi ile buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında Pazar sabah saatlerine kadar dondurucu soğuk ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Yağış nedeniyle nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in altında kalan (Güney) ilçelerde 2-5cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 3-7cm, TEM’in kuzeyinde 5-12cm aralığında kar örtüsünün oluşacağı tahmin ediliyor.

İBB AKOM, kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşması muhtemel buzlanmalara karşı vatandaşları uyarıyor.

İBB, 1.373 araç-iş makinası ve 6 bin 882 personel ile kış şartlarıyla mücadele etmeye hazır. İstanbul’da 232 bin ton tuz ve 1.200 ton solüsyon depolarda hazır bekletiliyor. İBB kar ve kış çalışmaları ekipleri, dünden itibaren şehrin bütün meydan ve ana caddelerine konuşlanarak, olası kar yağışı ve buzlanmalara müdahale etmek için bekliyor.

Sokakta yaşayan vatandaşlar da İBB tesislerinde misafir edilmeye başlandı. Vatandaşların Pazar ve Pazartesi günleri oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer, mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılması; muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

İLGİLİ HABER Bu geceye dikkat! Meteoroloji’den İstanbul’a ‘sarı uyarı’