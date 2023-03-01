Son dakika… İBB iptal ettirdi, bakanlık yeniden planladı…

Eyüpsultan Kemerburgaz’daki 405 bin metrekarelik arazi, 25 Ocak 2021 tarihinde “Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun” kapsamında “rezerv yapı alanı” yani yeni konut alanı ilan edilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı rezerv yapı alanı için Çevre Düzeni Planı’nı delerek imar planı hazırladı ve dev araziyi, AVM ve rezidans da yapılacak şekilde yeniden düzenledi. Alibeyköy Havzası koruma alanı sınırları içindeki alan imara açıldığı için İBB tarafından planlara iptal davası açıldı.

İPTAL KARARI ÇIKTI, ALAN PLANSIZ KALDI

Eyüpsultan Belediyesi ve Emlak Konut GYO’nun da bakanlığın yanında müdahil olduğu davada, İstanbul 9. İdare Mahkemesi, 28 Haziran 2022’de yürütmeyi durdurma, 14 Aralık 2022 tarihin iptal kararı aldı. İptal kararında Çevre Düzeni Planı değişikliğinin ana plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu vurgulandı.

Yoğunluk kararlarının da İSKİ İçme suyu Havzaları Yönetmeliği’ne aykırı olduğuna dikkat çekildi. Planlama sınırları dışına çıkarılan alanların, plan bütünlüğünü bozduğu ve gerekçesinin açıklanmadığı, kentsel tasarım projesi hazırlanmamasının da yönetmeliğe aykırı olduğu belirtildi.

Alan plansız kaldığı için yeniden hazırlanan planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak 28 Şubat tarihi itibariyle onay için askıya çıkarıldı.

NÜFUS ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Plana kentsel tasarım projesi eklendi. Planda İSKİ İçmesuyu Havzası yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda nüfus kararları yeniden düzenlendi. Hektar başına 110 kişi olan nüfus yoğunluğu, hektar başına 30 kişi olarak değiştirildi.

İçme suyu havzası sınırları içinde kalan düşük yoğunluklu ticaret ve konut alanında 359 kişi, havza dışı alanda 3 bin 661 kişilik nüfus planlandı. Planlama alanının tamamında 3 bin 869 kişilik nüfus öngörülüyor.

AVM VE REZİDANS

İnşaat durumunda bir değişiklik yapılmadı. Toplam 208 bin metrekarelik alan ticaret ve konut alanı olarak planlandı. Alanın geri kalan 197 bin metrekarelik kısmı park, hastane, cami, oku, kültür merkezine ayrıldı. 134 bin metrekarelik konut alanlarında yükseklik 5 ve 6 kat olarak değişecek. Konut alanında emsal 1 oldu. Konut ve ticaret fonksiyonlarının birlikte yer alacağı 73 bin metrekarelik alanda, emsal 0.50, yükseklik 5 kat oldu. Ticaret- konut olarak ayrılan bu bölümde AVM, rezidans yapılabilecek.

DEPREM RİSKİ ALTINDA

Plan açıklama raporuna göre alan, 2. derece tehlikeli deprem bölgesinde yer alıyor. Ancak Kuzey Anadolu Fay Zonu etki alanında olduğu için her türlü hesaplamanın 1. derece deprem bölgesi verilerinin kullanılması gerektiği belirtildi.