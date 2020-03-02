Son dakika… İdlib krizi sürerken, ABD’den Türkiye’ye flaş ziyaret

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Craft, iki gün önce BM Güvenlik Konseyinde, İdlib ile ilgili artan gerginliğin azaltılmasına yönelik yaptığı konuşmasında, “Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye’ye desteğimiz tamdır” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye’nin 34 şehit verdiği saldırının ardından ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’in, Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemi satılması için baskı yaptığını ancak Pentagon’un bu teklife direndiği ileri sürülmüştü.

İki ismin de aynı uçakla geleceği ve gece geç saatlerde Türkiye’ye varacağı ifade ediliyor.

ABD: SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Suriye’nin İdlib kentine bağlı Balyun kasabasında 27 Şubat’ta Türk askerleri rejim güçlerinin hava saldırısına maruz kalmıştı. Suriye ordusunun alçakça saldırısı sonucu 33 Mehmetçik şehit düşmüş, 32 askerimiz yaralanmıştı.

Bu saldırı dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir açıklama yayınlamıştı. Bakan Pompeo, “Birleşik Devletler Türk müttefiklerimizle yakın ilişki içindedir ve bu saldırganlığa karşı Türkiye’ye destek vermek üzere seçenekleri değerlendirmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

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ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi olan James Jeffrey en son 12 Şubat’ta İdlib krizini görüşmek üzere Türkiye’ye gelmişti.