Son dakika… İdlib’de 4 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya’dan ilk açıklama: Bize söylemediler

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonrası 4 Türk askeri şehit olurken, 1’i ağır olmak üzere 9 askerimiz ise yaralandı.

Hain saldırının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye bu saldırıların cevabını misliyle vermiş durumda. Fırtına obüsleriyle belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. 30-35 civarında Suriyeli etkisiz hale getirildi. Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu alçak saldırı ile bizi sınayanlar hata taptıklarını anlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Rusya’ya da mesaj gönderen Erdoğan, “Rus yetkili makamlarına da ‘Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.’ mesajı verildi. Çünkü burada biz şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil” dedi.

‘TÜRK UÇAKLARI SINIRI GEÇMEDİ’

Erdoğan’ın sözlerinin ardından Rusya’dan da saldırıyla ilgili ilk açıklama geldi. Reuters’ın aktardığı habere göre Rus Savunma Bakanlığı flaş bir iddiada bulundu. Türkiye’nin İdlib’deki operasyonları nedeniyle Rusya’yı uyarmadığı öne sürülen açıklamada, rejim güçlerinin bu nedenle Türk askerlerini hedef aldığı belirtildi.

Öte yandan bakanlığın açıklamasında Türk savaş uçaklarının Suriye sınırını ihlal etmediği ve rejim güçlerine herhangi bir saldırı olmadığı vurgulandı.