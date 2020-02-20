Son dakika! İdlib’de flaş iddia: SMO harekete geçti

DHA’nın haberine göre Suriye’de Esad rejimi askerlerinin ilerleyişini engellemek ve gözlem noktaları ile mevzileri korumak için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sabah saatlerinde cephelere tank ve komando intikaline başladı.

TSK’nın, ÇNRA ve Fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yaptığı belirtildi. İHA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, TSK’nın Serakib’de rejim hedeflerine düzenlediği topçu atışlarında 5 adet top imha edildi.

‘OPERASYON BAŞLADI’ İDDİASI

Öte yandan Suriye Milli Ordusu (SMO) İdlib’in güneyinde ilerlemeye başladı. İHA’nın iddiasına göre SMO köy için hazırlıklar yaparken, köyün farklı noktalarına askerler yerleştirildi ve mühimmat dağıtıldı.

Yerel kaynaklar, SMO’nun Neyrab köyüne ilerlediğini açıklarken şiddetli çatışmalar yaşandığı kaydedildi. Bu hamle ile İdlib’İn güneyindeki Esad rejiminin elindeki bölgeleri almak için SMO’nun operasyona başladığı iddia edildi.

Rejim uçaklarının ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) da bölgede uçuş yaptığı belirtildi.