Son dakika! İhraç edilen 74 polise gözaltı kararı

Balıkesir’de emniyet ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik Başsavcılık koordinesinde operasyon başlattı.

Balıkesir merkezli yapılan operasyon İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale Samsun ve Bursa olmak üzere 13 ili kapsıyor.

6 ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Operasyonda KHK ile ihraç edilen 6 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 baş polis memuru ve 52 polis memuru olmak üzere toplam 74 şüpheli şahsa gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin mahrem imamlar ile irtibatının olduğu, sohbetlere katıldıkları, örgüt üst yönetimi tarafından gizli kod sistemi ile kodlandıkları iddia edildi.

Sabah erken saatlerde başlayan operasyon sürüyor. (İHA)