Son dakika… İlk kez yayınlandı… Corona koğuşundan kan donduran görüntüler!

Çin’den yayılmasına rağmen can kayıplarının bu ülkeyi geride bıraktığı İtalya’da ölü sayısı dün 427 artarak 3 bin 405’e yükseldi. Corona virüsünün İtalya’daki merkezi konunumundaki Lombardiya bölgesinde görev yapan biçare doktorlar, çabalarının ne denli yetersiz olduğunu anlatıyor.

İngiliz Sky News televizyonu, Lombardiya bölgesine bağlı Bergamo kentindeki Papa Giovanni XXII Hastanesi’nden yayınlanan görüntülerde, corona virüsüyle enfekte olan hastaların güçlükle nefes almaya çalıştığı görülüyor.

Hastanede görev yapan Dr. Lorenzo Grazioli, Sky News’e verdiği demeçte, “Hayatımda hiçbir zaman bu kadar stresli olmadım. Yoğun bakım uzmanıyım ve gergin anlara ve seçimlere alışığım. İnsanların durumu kritik ve hiç tedavi görmeden ölüyorlar ve siz fark yaratabiliyorsunuz” dedi.

Dr. Grazioli, “Bu noktada olduğunuzda yetersiz kaldığınızı fark ediyorsunuz. Biz 100 anestezi uzmanıyız, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz fakat belki de yeterli değil” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE DE MAALESEF YAYILIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yarısı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’de son 24 saatte 1981 test yapıldığını ve 168 kişiye daha corona virüsü teşhisi koyulduğunu duyurdu.

Corona virüsüyle enfekte toplam hasta sayısının 359’a çıktığını belirten Bakan Koca, 85 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini ve toplam ölümlü vaka sayısının dörde yükseldiğini açıkladı.

AYTAÇ YALMAN KESİNLEŞTİ

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın da corona virüsü sonucu hayatını kaybettiği dün teyit edilmişti. 80 yaşındaki Yalman 15 Mart’ta, İstanbul’daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybetmişti.

Ailesi, Yalman’a corona virüsü testi yapıldığını ve sonucun negatif çıktığını açıklamıştı. Fakat Aytaç Yalman’ın eşi ve kız kardeşinin de karantinada tutulduğu ortaya çıktı.

Bu gelişmelerin üzerine dün Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Yalman’ın hayatını kaybettiği süreci ayrıntılandıran bir rapor paylaştı. Bu raporda, “merhum Aytaç Yalman’ın klinik tablosunun da uyumlu olduğu dikkate alındığında Covid-19’a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur” ifadesi yer aldı.

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ AŞTI

Aralık 2019’dan bu yana dünya genelinde tespit edilen corona virüsü vakası 245 bin 805 olarak kayıtlara geçti. İstatistik sitesi worldometers’ın verilerine göre; corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 46. İyileşen hasta sayısı ise 88 bin 441 olarak bildiriliyor.

Aktif olarak 147 bin 318 vakanı bulunduğunu gösteren worldometers, 7 bin 378 hastanın durumunu “ciddi” ya da “kritik” olarak sınıflandırıyor.

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