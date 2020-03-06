Son dakika… İmamoğlu’ndan çok sert OdaTV tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği ziyaretinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, OdaTV soruşturması kapsamında sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç’ın tutuklanıp siteye erişimin engellenmesine çok sert tepki gösterdi.

İmamoğlu; “O kadar can yakıyor ki… Bakıyoruz ve üzülüyoruz. Dünyada bizi, itibarsız bir zemin oluşturma konusunda elinden geleni yapan bir sistemin içinde boğuluyoruz dönem dönem. Bu da onlardan bir tanesi” dedi.

ÜLKENİN ALEYHİNE ÇALIŞIYORLAR

İmamoğlu tutuklamalarla ilgili “31 Mart’taki seçimi iptal ettiren kafa var ya, bu aynı kafa” değerlendirmesinde bulunarak şunları söyledi:

* Mesela 31 Mart’ta seçimi iptal ettiren kafa ne dedi? ‘Çaldılar, onun için iptal edildi’ vesaire. ‘Şu oldu, bu oldu’ vesaire. Ne oldu? Bir senenin sonunda bir Allah’ın kulunu göstersinler suçlu. Var mı? Yok. Aynı kafa. Bir haber yaptı diye basın özgürlüğünü elinden alan bu akıl Türkiye’nin ekonomik, sosyal, turizm, hukuki anlamda bütün itibarlarını yerle bir eden bir anlayış.

* Bir internet sitesi ile oranın genel yayın yönetmeni ile bir aile olarak trajedi yaşayan bir muhabirle, bir hanımefendiyle işiniz ne, derdiniz ne sizin? Hiç kimse sizi eleştirmeyecek mi? Bunlar bir avuç insan biliyor musunuz? O seçimi iptal ettiren bir avuç insan ile bu bir avuç insan arasında zerre kadar fark yok. Ülkenin aleyhine çalışıyorlar. Bu memleketin itibarına ihanet ediyorlar.

AKILLARINI BAŞLARINA TOPLASINLAR

* Çok çok üzüntü verici. Yani bugün Oda TV’yi kapatacaklar, yarın başka bir şeyi kapatacaklar, ondan sonra da biz demokratız diye sağda solda gezecekler. Allah akıl versin.

* Bu millet özgürlüğü seviyor, bu millet barışı huzuru seviyor. Bu millet demokrasiyi seviyor. 2019’dan ders çıkartmayanlara bu millet gerektiği dersi gerektiği noktada, sandıkta, orada burada vermeyi bilir. Akıllarını başlarına toplasınlar.