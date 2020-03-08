Son dakika… İngiliz basınından flaş mülteci yorumu: Bu bir illüzyon

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, önceki gün bir baş yazı yayınlayarak Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşanan mülteci gerilimini yorumladı. Son haftalarda yaşananların Avrupa Birliği’ne etkisinin yer aldığı makalede, “Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşananlar AB’nin kırılganlığını ve 2015-2016’dan beri doğru ve sürdürülebilir bir mülteci stratejisi izlemediğini ortaya koyuyor. AB liderlerinin dört yıl önce Ankara ile imzaladığı mülteci anlaşması rakamlara bakınca etkiliydi, bu onlara kabul edilebilir bir mülteci politikası oluşturmak adına zaman kazandırdı. Fakat bunu kullanmadılar. AB’de borç fırtınası yaşanırken AB çatıyı onarmayı unuttu. AB’nin bir iç mülteci politikasına ihtiyacı var yoksa siyasi olarak dağılacak” ifadesi kullanıldı.

“SÖZ VERİLENDEN ÇOK DAHA AZ…”

Makalede, AB içerisinde Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin kendilerine destek verilmesini istediği fakat Macaristan, Polonya ve Çekya gibi ülkelerin birliği bozduğu belirtilirken, “Ayrıca AB, Türkiye ile 2016 yılında imzalanan anlaşmayı da karşılamadı. Söz verilenden çok daha az Suriyeli mülteciyi aldı. Ankara ayrıca Brüksel’in para akışında yavaş olduğundan da şikayet etti. Fakat eninde sonunda AB’nin tekrar bir anlaşma yapması gerek. Coğrafya kendi koşullarını da getiriyor. Türkiye, Avrupa’nın Orta Doğu ile tampon bölgesi” yorumu yapıldı.

AB’nin yıllar boyunca Akdeniz’den mülteci akınına maruz kalacağının belirtildiği makalede, “AB, komşularıyla yakın çalışmalı, İspanya ve Fas arasında olduğu gibi ve insan haklarını korurken, sorunu da yönetmeleri gerek. Avrupa içerisinde mülteci ve göçmen karşıtlığı yükselirken başlatılan uygulamalar AB’nin insani yükümlülükleri esnettiği görülüyor. Yunanistan’ın bir ay boyunca mülteci kabulünü askıya alacağını açıklaması bunun bir örneği. AB, Suriye’deki savaşı şekillendirmeyi bırakmış olabilir fakat kendisini bunun etkilerinden koruyamıyor. Avrupa Kalesi bir illüzyon” ifadesi yer aldı.

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