Son dakika… İngiltere’de corona aşısı olan 7 kişi ölmüştü! Denemeler askıya alındı

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu’nun (MHRA) İngiliz basınına yaptığı yazılı açıklamada, son verilerin ışığında İngiltere’de 7 kişinin AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybettiği doğrulanmıştı.
Kurum, 9 Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 aralığını kapsayan raporda aşılanan 18 milyon kişiden 30’unda kan pıhtısı yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.
ÇOCUKLARDA DENEMELER ASKIYA ALINDI
Bu gelişmelerin ardından İngiltere’den kritik bir açıklama geldi. Ülkede Oxford-AstraZeneca aşısının çocuklar üzerinde denenmesinin askıya alındığı duyuruldu.