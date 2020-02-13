Son dakika… İngiltere’de kabinede deprem! Javid’den istifa kararı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bugün erken saatlerde Başbakanlık Konutu’na girerken görüntülenen Maliye Bakanı Sajid Javid’in, Başbakan Boris Johnson’a istifasını sunduğu belirtildi.

Reuters’ın İngiliz basınına dayandırdığı son dakika haberine göre, Javid’e tüm danışmanlarını kovması halinde görevine devam edebileceği söylenirken, bu teklifi reddeden bakan ise istifa karar aldı.

Javid, 204 günlük süreyle 1970’ten bu yana en kısa süre görev yapan Maliye Bakanı oldu.

Öte yandan hükümetten yapılan açıklamada, Javid’in yerine Rishi Sunak’ın göreve getirildiği duyuruldu.