Son dakika… İngiltere’de okullar tatil edildi!

İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson, yaptığı açıklamada okulların Cuma gününden itibaren kapalı olacağını belirtti.

İngiltere’deki toplam vaka sayısı 2626 olarak kayıtlara geçti.

Worldometers’in verilerine göre, ülkede toplamda 104 kişinin öldüğü ifade edildi.

İngiltere’de 676 yeni vaka tespit edildiği, salgının ilk olarak ortaya çıkmasından bu yana vaka sayısındaki en büyük artışın yaşandığı belirtildi.

Ülkede virüs nedeniyle artan ölü ve vaka sayılarının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm okullarda eğitime ara verileceğini duyurdu.

“DOĞRU ZAMANDA DOĞRU ADIMLARI ATACAĞIZ”

Başbakan Johnson, şu ifadeleri kullandı:

* Bilimin rehberliğinde doğru zamanda doğru adımları atacağız.

* Daha önce attığımız adımların, bugün duyurduğum adımlarla birlikte hastalığın yayılmasını zaten yavaşlattığına inanıyoruz.

* Ancak önümüzdeki gün ve haftalarda ne gerekiyorsa yapacağız.

EĞİTİM BAKANI DA AÇIKLADI

Eğitim Bakanı Gavin Williamson’ın da okulların cuma gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar kapanması nedeniyle mayıs ve haziran aylarında yapılması planlanan sınavların iptal edileceğini bildirdi.

İSKOÇYA VE GALLER’DE DE OKULLAR TATİL EDİLİYOR

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon yaptığı açıklamada, İskoçya’daki okulların da hafta sonuna kadar kapanacağını açıkladı.

Okulları kapatma kararının Galler’de de uygulanacağı aktarıldı.

BİR TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Virüs nedeniyle İngiltere’de yaşayan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

North Middlesex Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kahramanmaraşlı (51) Hayri Ergönül’ün bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaklaşık 1 haftadır tedavi gören Ergönül’e Corona virüsü semptomları göstermesi üzerine yapılan test pozitif çıkmıştı.

Şeker hastası olduğu belirtilen Ergönül’ün eşi de yetkililer tarafından karantinaya alınmıştı.

ÜNLÜ FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

İngiltere’nin Glastonbury şehrinde düzenlenen dünyaca ünlü Glastonbury açık hava festivali, Corona virüsü nedeniyle iptal edildi.

Bu yıl 50’ncisi düzenlenmesi planlanan müzik festivali, aralarında Paul McCartney, Taylor Swift ve Kendrick Lemar’ın da bulunduğu birçok ünlü ismi ağırlayacaktı.

Her yıl 200 binden fazla katılımcısı olan festivalin organizatörlerinden Michael ve Emily Eavis, yaptıkları açıklamada bu hafta açıklanan yeni hükümet önlemlerinin ardından festivalin iptal edildiğini dile getirdi.