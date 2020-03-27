Son dakika… İngiltere’de Sağlık Bakanı da corona virüsüne yakalandı

Dünya çapında yarım milyondan fazla insanda tespit edilen corona virüsü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a da bulaştı… 55 yaşındaki Johnson bugün yaptığı açıklamada, son 24 saatte corona virüsü semptomları gösterdiğini, bunun üzerine yapılan test sonucunun da pozitif çıktığını duyurdu.

Johnson, “Corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. Şimdi kendi kendimi tecrit altına aldım fakat hükümet ile ilgili görevlerimi video konferansı ile yöneteceğim” ifadesini kullandı.

KURALLARA UYUN HAYAT KURTARIN



Öte yandan Johnson’ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Twitter’dan bir video paylaşan Hancock, “Hafif semptomlar göstermem sebebiyle corona virüsü testi yaptırdım. Sonuçlar pozitif çıktı. Neyse ki semptomlarım hafif seyrediyor ve evden çalışıyorum. Kurallara uyalım, sağlık sistemimizi koruyarak hayatlar kurtaralım” dedi.

PRENS CHARLES’TA DA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Prens Charles’ta corona virüsü tespit edilmesi ülkenin gündemine oturmuştu. İskoçya’daki konutunda karantinaya alınan Prens Charles’ın durumunun iyi olduğu, virüsü Kraliçe Elizabeth’e ya da eşi Camilla’ya bulaştırmadığı duyurulmuştu.

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