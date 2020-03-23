Son dakika… İngiltere’de tüm ticari faaliyetler durduruluyor!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasında halkın evlerinden zorunlu kalmadıkça çıkmaması gerektiğini söyledi.

3 haftalık sokağa çıkma yasağının ilan edildiği İngiltere’de Başbakan Johnson, insanların yalnızca zorunlu hallerde gıda ve ilaç alışverişi için evden çıkabileceğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI 335’E ÇIKTI

İngiltere’de corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 335’e çıktı. Ülke genelinde test yapılan kişi sayısı 83 bin 945 oldu.

Sağlık ve Sosyal Bakım Kurumu, 23 Mart saat 09.00 itibariyle yapılan testlerin 77 bin 295’inin negatif, 335’inin pozitif çıktığını açıkladı.

BİRÇOK YER İÇİN KAPATILMA KARARI

İkiden fazla kişinin bir araya geldiği etkinliklerin yasaklandığını söyleyen Johnson, kütüphaneler, oyun alanları, düğün salonları ve ibadet yerleri gibi alanlar için kapatılma kararı alındığını duyurdu.