Son dakika… İngiltere’den flaş karar: Karantina an meselesi

İngiliz hükümeti bugün corona virüsü ile ilgili flaş bir karar aldı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bugün yaptığı açıklamada corona virüsünün kamu sağlığına karşı ciddi ve yakın bir tehdit olduğunu duyurdu.



Arrowe Park Hastanesi ile Kents Hill Park Konferans Merkezi’nin “karantina merkezleri” olarak belirlendiğini söyleyen Hancock’un açıklaması ülkede şok etkisi yarattı. Bu açıklamanın ardından, Sağlık Bakanlığı gerekli gördüğü durumlarda insanları zorla karantinaya alabilecek, tecritten çıkmasını zorla engelleyebilecek.



Ölü sayısının 910’a çıktığı corona virüsü ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı sözcüsü, “Enfeksiyon kontrol prosedürlerimiz dünyanın en iyisi ve ekiplerimiz corona virüsü ile mücadeleye hazır. Regülasyonlarımızı kuvvetlendiriyoruz. Bu önlemler sağlık çalışanlarımızın ülke genelinde daha kolay çalışmasını sağlayacak” dedi.

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Yaşananların ardından bugün İngiliz makamlar korkutan bir açıklama daha yaptı. Yetkililer İngiltere’de dört kişide daha corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Böylelikle İngiltere’de corona virüsü vakası görülen hasta sayısı 8’e çıktı.

Bu dört kişinin hastalığa nereden bulaştığının belirlenebildiğini açıklayan yetkililer, “Yeni vakalara, daha önce hasta olduğu tespit edilen bir kişiden bu virüs bulaştı” dedi.