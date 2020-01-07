Son dakika… Irak Başbakanı: ABD ordusundan mektup aldık!

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD ordusunun ülkeden çekilmesine dair açıklama yaptı.
Reuters’ta yer alan habere göre, Abdülmehdi, “ABD ordusundan Irak’tan çekileceklerine dair bir mektup aldık” ifadelerini kullandı.
“İNGİLİZCE VE ARAPÇA VERSİYONLARI AYNI DEĞİL”
Mektubun İngilizce ve Arapça versiyonlarının birbiriyle aynı olmadığını söyleyen Irak Başbakanı, açıklama talep ettiklerini belirtti.
NE OLMUŞTU?
Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin, Bağdat’ta suikasta kurban gitmesinin ardından ilk oturumunu gerçekleştirmişti.
Oturumda, ABD askeri güçlerinin ülkeden çıkarılmasını isteyen yasa tasarısı, Meclis tarafından kabul edilmişti.
ABD güçlerinin, Irak’tan ‘güvenli çıkış’ konusunda Iraklı yetkililere bilgilendirme mektubu verdiği belirtilmişti.
ABD Savunma Bakanı Esper, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinin söz konusu olmadığını açıklamıştı.