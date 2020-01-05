Son dakika… Irak Meclisi’nden flaş ABD kararı!

Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in, Bağdat’ta suikasta kurban gitmesinin ardından ilk oturumunu gerçekleştirdi. Oturumda, ABD askeri güçlerinin ülkeden çıkarılmasını isteyen yasa tasarısı, Meclis tarafından kabul edildi.

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ONAYLANMIŞ OLDU

Kabul edilen yasa tasarısına göre, ABD ile Irak arasındaki Stratejik Güvenlik Anlaşması’nın iptal edilmesi, yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması, terör örgütü IŞİD ile mücadele konusunda Koalisyon Güçleri’nin destek talebinin iptal edilmesi, Irak hava sahasının kullanılmasını yasaklanması ve ABD hakkında BM nezdinde şikayette bulunulması Irak Meclisi tarafından onaylanmış oldu.

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Irak’ta 9 askeri üssü bulunan ABD’nin, 5 ila 7 bin arası askerinin ülkede bulunduğu tahmin ediliyor. İHA