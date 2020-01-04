Son dakika… Iraki’taki Amerikan bölgelerine füze saldırısı!

Reuters’a konuşan tanıklar bölgeden iki çok yüksek patlama sesi geldiğini belirtti.

Patlamanın Yeşil Bölge’nin hangi kısmında olduğu açıklanmazken Irak polisi tarafından yapılan ilk duyuruda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

ROKET YA DA FÜZE OLABİLİR

Reuters’ın edindiği bilgiye göre Yeşil Bölge’ye Rus yapımı Katyuşa tipi bir füze atıldı.

Rus RT’ye göre ise Amerikan Büyükelçiliği’ne giden trafiğe kapalı yolun bulunduğu bölgeye roket ya da füze benzeri bir cisim atıldı.

Bölgede Amerikan Büyükelçiliği’nin yanı sıra ABD’li askerlerin bulunduğu Beled askeri üssü de yer alıyor.

IRAK ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Irak ordusunun Reuters’a yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçiliği’nin de bulunduğu Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye, Bağdat Havalimanı’nın bulunduğu Cedriye mahallesine ve ABD askerlerinin kullandığı Beled Askeri Üssü’ne katyuşa füzeleriyle saldırıldığı bildirildi. Orduya göre olayda ölen olmadı.

Polis, Cedriye’deki saldırıda 5 kişinin yaralandığını belirtti.

KATYUŞA NEDİR?

Katyuşa, Sovyet yapımı bir çok namlulu roketatardır. II. Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği tarafından kullanılan silah, uzunca bir dönem savaşın en büyük sırlarından biri olmuştur.

Katyuşa (Katerina -> Katya -> Katyuşa) adı ünlü Rus savaş türküsü Katyuşa’dan geliyordu. Alman askerleri ona atılırken çıkardığı, ıslığa benzer ses yüzünden Stalinsorgel (Stalin’in orgu) adını vermişlerdi.

Katyuşa’lar kamyonların (Studebaker US6s, ZIS-6), tankların, traktörlerin veya uçakların üzerine monte edilebiliyorlardı. Katyuşa’lar Sovyetler tarafından düşman üzerinde korku ve şok oluşturmak için toplu halde kullanılmışlardır. İsabetsiz atışlarına rağmen toplu piyade hedeflerine karşı çok etkili olmuşlardır. Lübnan’da Hizbullah saldırılarında da kullanılmıştır.