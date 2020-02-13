Son dakika… Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

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Alaturka Online
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Iraklı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Kerkük’te ABD askerlerinin de bulunduğu, K1 Askeri Üssü’ne 1 roketin düştüğü belirtilerek bölgede operasyon yapan güvenlik güçlerinin fırlatmaya hazır roket rampası bulduğu aktarıldı.

Saldırı sonrası ABD helikopterlerinin bölgede keşif yaptığı aktarılırken, saldırı sonucu can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi vermedi.

Aralık ayında ABD askeri üssüne düzenlenen saldırıda 1 sözleşmeli sivil personel hayatını kaybetmişti. Irak’taki ABD askeri üslerine saldırılar artarken, saldırıları üstlenen olmadı. ABD ise saldırıların İran yanlısı Şii gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor. (İHA)

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