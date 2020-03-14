Son dakika… Irak’ta askeri üsse füze saldırısı

Irak’taki ABD önderliğindeki koalisyon askerlerinin de bulunduğu Taci askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi… Reuters’ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, en az 10 füzenin üsse isabet ettiği belirtildi.

Üste bulunan Iraklı bir albay, en az 10 füzenin üsse düştüğünü belirtirken, ölü ya da yaralı konusunda bir bilgi verilmedi.

Başkent Bağdat’ın 20 kilometre kuzeyindeki Taci askeri üssüne bu haftanın başında benzer bir saldırı düzenlenmişti. O saldırıda 2 ABD askeri ve 1 İngiliz askeri yaşamını yitirmişti.

Çarşamba günü düzenlenen saldırı sonrasında ABD, İran’ın desteklediği Hizbullah’ı suçlamıştı. Washington yönetiminin karşı saldırısında 3 Iraklı asker, iki polis ve bir sivilin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

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