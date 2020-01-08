Son dakika… Irak’tan ses getirecek açıklama geldi: Haberimiz vardı ama…

Reuters’ın haberine göre; Abdulmehdi, Süleymani suikastına karşı misillemenin başladığına ya da kısa süre içinde başlayacağına yönelik gece yarısı sözlü mesaj aldıklarını söyledi.

Irak Başbakanı, Tahran’dan gelen uyarıda sadece ABD ordusunun bulunduğu noktaların vurulacağının aktarıldığını, lokasyon paylaşımı yapılmadığını da sözlerine ekledi.

ABD güçleri, 3 Ocak’ta Irak’ta Bağdat Havalimanı çıkışında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi’nin üst düzey yöneticilerinden Ebu Mehdi el Mühendis’in konvoyunu silahlı insansız hava araçlarıyla vurmuştu.

Dünyayı dehşete düşüren saldırıda Süleymani ile Mühendis’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetmişti.

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MİSİLLEMEDEN SONRA DEFNEDİLDİ

Tümgeneral Süleymani için ilk tören öldürüldüğü Bağdat’ta yapıldı. Süleymani’nin cenazesi ardından İran’a getirildi. Kasım Süleymani dün memleketi Kirman’da toprağa verilecekti.

Fakat cenazede izdiham yaşandı ve 56 kişi hayatını kaybetti. İranli yetkililer dün defin işlemenin ertelendiğini açıkladı.

İran’ın ABD’nin Irak’taki üslerine yönelik bu sabaha karşı yerel saatle 01:45 ve 02:15 arasında gerçekleştirdiği misillemeden kısa bir süre sonra ise Süleymani toprağa verildi.

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SON 24 SAATTE NE OLMUŞTU?

Süleymani’nin öldürülmesinden sonra bu gece İran, Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Her ne kadar ABD saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklasa da İran devlet televizyonunun açıklaması büyük bir tartışma yarattı. İran devlet televizyonu, en az 80 “ABD teröristinin” öldürüldüğünü duyurdu. İran Devrim Muhafızları’ndan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberi uluslararası haber ajansları son dakika gelişmesi olarak aktardı.

İran devlet televizyonunun haberinde füzelerin hiçbirinin havada imha edilmediği belirtilirken, “Eğer Washington karşılık verirse bölgede İran’ın vuracağı 100 hedefi gözümüze kestirdik” ifadesi kullanıldı. Haberde ABD’ye ait helikopterlerin ve askeri mühimmatın da ciddi hasar gördüğü öne sürüldü.

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DÜNYADAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Yaşanan saldırı sonrasında bölgede askerleri bulunan Avrupa ülkelerinden arka arkaya açıklamalarda bulundu. Danimarka, IŞİD’le mücadele için oluşturulan koalisyon kapsamında bölgede bulunan askerlerinin sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Danimarka’nın açıklamasının ardından Norveç ordusundan da bir açıklama geldi. Norveç ordusu Irak’taki Ayn el Esad Hava Üssü’ne yapılan saldırı sonrasında askerlerinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Fransa da İran’ın saldırısının ardından Irak’taki 160 askerini çekmeyeceklerini duyurdu. Fransa hükümetinden kaynaklar açıklamalarda bulunurken, Paris yönetiminin böyle bir planı olmadığı belirtildi.

İspanya Başbakan Yardımcısı Calvo gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Irak’taki İspanya askerlerinin bir kısmının Kuveyt’e gönderildiğini duyuran Calvo, Irak’taki faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran’ın saldırısı üzerine bir açıklama yaptı. Raab, İran’ın Irak’taki üsleri vurmasından, ölü ve yaralıların olduğuna dair haberlerden ve balistik füze kullanımından dolayı derin bir endişe duyduğunu söyledi.

NETANYAHU: TRUMP’IN ARKASINDAYIZ

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesine saldırı olması durumunda şiddetle yanıt verileceği uyarısında bulunurken ABD’nin İran ordu komutanlarından Kasım Süleymani’ye düzenlediği saldırıya desteklerini yineledi.

Netanyahu Kudüs’ten yaptığı açıklamada “Kim bize saldırmaya kalkışırsa en sert şekilde cevap veririz” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın kararının “tamamen arkasında” olduğunu kaydeden Netanyahu, “zaman kaybetmeden, cesaretle ve kararlı bir şekilde” hareket ettiği için tebrik edilmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Guardian, Avustralya’nın da saldırı sonrasında teyakkuza geçtiğini aktardı. Gazetenin haberinde başbakan Scott Morrison’ın Avustralya Genelkurmay Başkanı’na bir talimat verdiği ve bölgede Avustralyalı asker ve diplomatları korumak için “ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini” söylediği belirtildi.

22 FÜZE FIRLATILDI: 5’İ ERBİL’E

Saldırıların ardından Irak yönetiminden de bir açıklama geldi… Irak ordusu, yerel saatle gece 01:45 ve 02:15 arasında 22 füze fırlatıldığını ve bunlardan 17’sinin Ayn el Esad Hava Üssü’ne düştüğünü açıkladı. Yetkililer 2 füzenin patlamadığını açıklarken 5 füzenin de Erbil’e düştüğünü ve hepsinin Koalisyon merkezini vurduğunu belirtti. Iraklı yetkililer, saldırılarda herhangi bir Iraklının yaralanmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada hiçbir füzenin havada imha edilmediği belirtildi.

Yaşananların ardından İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir açıklama yaptı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Washington Kasım Süleymani’yi öldürerek kolumuzu kesmiş olabilir ama bu saldırıyla Amerika’nın bölgedeki bacağı kesildi” ifadesini kullandı.