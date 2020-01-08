Son dakika… İran-ABD geriliminde taraflardan peş peşe açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tahran Yönetimi’nin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51. Maddesi uyarınca meşru savunma çerçevesinde orantılı önlemler aldığını ve sonuca ulaştırdığını açıkladı.

Zarif, “İran vatandaşlarına ve üst düzey yetkililerine yönelik korkakça silahlı saldırı düzenlenen üslerin hedef alındığını” belirtti. Zarif, “Gerilimin tırmandırmak ya da savaş peşinde değiliz, fakat herhangi bir saldırıya karşı kendimizi savunacağız” ifadesini kullandı.

TRUMP: HER ŞEY YOLUNDA

İran’ın Irak’taki ABD üslerini vurmasının ardından Başkan Donald Trump’tan ilk açıklama geldi. Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Her şey yolunda! Irak’ta bulunan iki askeri üsse İran’dan füze fırlatıldı. Kayıp ya da hasar değerlendirmesi şu anda yapılıyor. Şimdiye kadar çok iyi! Dünyadaki her yerde fersah fersah en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz. Yarın sabah bir açıklama yapacağım.”

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentegon) yapılan açıklamada, ilk değerlendirmelerde can kaybı ve büyük hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı.

RUHANİ’NİN DANIŞMANI KONUŞTU

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, ABD’nin karşı bir askeri eyleminin bölgede topyekün bir savaşa neden olacağını belirtti.

Aşena Twitter mesajında, “ABD’nin karşı bir askeri eylemi, bölgede topyekün bir savaşa neden olur. Ancak Suudiler farklı bir yol seçebilirdi – tam barış içinde olabilirlerdi” yazdı.

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