Son Dakika… İran, ABD’nin müttefiklerini uyardı

İran, Irak’taki Amerikan hedeflerine yapılan saldırılara karşılık verilmesi halinde saldırıların daha da şiddetleneceğini bildirdi.
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İran ayrıca bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkeleri de ABD saldırılarına izin vermemeleri konusunda uyardı. İran, olası saldırıların geleceği ülkeleri saldırıyla tehdit etti.
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ABD’nin İran’a yakın konumda Türkiye, Katar, İsrail, Suriye, Irak, Kuveyt ve Özbekistan gibi ülkelerde üslerinin bulunduğu biliniyor. Reuters