Son Dakika… İran: Bu savaş ilanıdır!

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Alaturka Online
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İran’ın saldırı karşısında sessiz kalmayacağını belirten Macit Ravanchi, İran’ın ABD’ye benzer bir askeri saldırıyla karşılık vereceğini söyledi.

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Ravanchi, “Önceki gece olanlara gözümüzü kapatamayız. İntikamı en şiddetli şekilde alınacaktır” dedi.

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NE OLMUŞTU?

ABD, Bağdat’ta İranlı General Kasım Süleymani’ye insansız hava araçlarıyla bir suikast gerçekleştirmiş ve saldırının ardından da Başkan Trump, “Onu öldürmekte geç bile kaldık” açıklamasında bulunmuştu.

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