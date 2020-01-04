Son Dakika… İran: Bu savaş ilanıdır!

İran’ın saldırı karşısında sessiz kalmayacağını belirten Macit Ravanchi, İran’ın ABD’ye benzer bir askeri saldırıyla karşılık vereceğini söyledi.
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Ravanchi, “Önceki gece olanlara gözümüzü kapatamayız. İntikamı en şiddetli şekilde alınacaktır” dedi.
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NE OLMUŞTU?
ABD, Bağdat’ta İranlı General Kasım Süleymani’ye insansız hava araçlarıyla bir suikast gerçekleştirmiş ve saldırının ardından da Başkan Trump, “Onu öldürmekte geç bile kaldık” açıklamasında bulunmuştu.
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