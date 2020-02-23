Son dakika… İran’da 5.9 büyüklüğünde ikinci deprem!

İran’ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinin Zerabad bölgesinde akşam saat 19.00’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İran sınırında bulunan Van’ın Başkale ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem anında vatandaşların panik ve korku dolu anları kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremle ilgili yapılan açıklamada, “İran’in Hoy şehri yakınlarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, depreme en yakın noktada bulunan yerleşim yerlerimiz taranmış olup şuan itibarıyla can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz durum ihbarı olmadığı öğrenilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.” denildi.

SARSINTILAR SÜRÜYOR

İran’ın Türkiye’ye sınır kenti Hoy merkezli artçı depremler devam ediyor. Bölgede saat 19.37’de 3.5, ardından 19.39’da 4, 19.42’de 2.9 ve 19.54’te 4.2 ve 19.56’da 4.3 büyüklüklerinde meydana gelen artçı depremler Van’dan da hissedildi.

VAN VE HAKKARİ’DE HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Akşam saatlerinde korku dolu anlara sebep olan deprem nedeniyle vatandaşlar dışarı kaçtı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuğunu tedavi etiği sırada depreme yakalanan Adnan Çetin isimli vatandaş korkuyla dışarı kaçtıklarını söyledi.

Çetin, “İçeride muayene oluyorduk, oğlumun sonucunu gösterirken baktım, ayaklarımız birden sallanmaya başladı. Doktora dedim kaçalım, deprem oldu, gerçekten iyi sallandık. Çocuklar çok korktu, mahalleyi aradım evdekiler daha çok sallanmış, hemen hiç beklemedik dışarı çıktık, ne yapacağımızı da bilmiyoruz” dedi.

Türkiye İran sınırındaki Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Hakkari’nin Çukurca ile Yüksekova ilçelerinde de hissedildi. Deprem anında avizeler sallanırken, bazı vatandaşlar da sokaklara çıktı.

HOY’DAKİ DEPREM VAN’I VURDU: 9 ÖLÜ

İran’ın Hoy şehrinin Kotur ilçesinde sabah 08.53 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nin verilerine göre, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde toplam 37 artçı sarsıntının meydana geldiği açıklanmıştı.

Hoy kentindeki deprem, Van’da can ve mal kaybına neden oldu. Van merkez başta olmak üzere birçok ilçede hissedilen deprem Başkale’nin Kaşkol, Güvendik, Gelenler ve Özpınar mahallelerinde ise yıkımlara neden oldu.

Kaşkol ve Gelenler mahallelerinde deprem maddi hasara yola açarken; Özpınar Mahallesi’nde ve Güvendik Mahallesi’nde toplam 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. AFAD, UMKE ve ambulansların sevk edildiği bölgede enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 31 kişi Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan 6 kişi ise Van’a sevk edildi. (İHA)

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