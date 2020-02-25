Son dakika… İran’da Sağlık Bakanı yardımcısında da corona çıktı

Yazan:
Alaturka Online
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Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü salgını dünya çapında panik yaratmaya devam ediyor. Çin dışında virüsün en çok görüldüğü İran’da ölü sayısı giderek artıyor.

İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kianoush Jahanpour virüsle ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Reuters’ın yarı resmi haber ajansı ILNA’ya dayandırdığı habere göre corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya ulaştı.

Ülke genelindeki vaka sayısının 95’e yükseldiği açıklanırken, Sağlık Bakanı yardımcısı Iraj Harirchi’de de corona virüsü tespit edildiği öne sürüldü.

Harirchi’nin karantinaya alındığı belirtiliyor.

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