Son dakika… İran’da tarihi gün… Yüz binlerce insan toplandı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi’nin tepe yöneticilerinden Ebu Mehdi el Mühendis, 3 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatlarını kaybetti.

Süleymani ve Mühendis için ilk tören suikasta uğradıkları Bağdat’ta 4 Ocak’ta düzenlendi. Süleymani’nin naaşı Amerikan markası Chevrolet bir araçla taşındı.

Bağdat’taki törenin ardından cenaze daha sonra Şiiler için en kutsal yerler kabul edilen Kerbela ve Necef’e götürüldü. Cenaze dün İran’a getirildi ve başkent Tahran’da bir tören yapıldı.

Uluslararası ajanslar törene yüz binlerce İranlının katıldığını yazdı. Fransız AFP ajansı ülkede hayatın durduğunu ve Tahran sokaklarının tıklım tıklım olduğunu duyurdu.

Kasım Süleymani şu sıralarda memleketi Kirman’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

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