Son dakika… İran’da üç kişide daha corona virüsü tespit edildi

Çin Wuhan kentinde başlayan ve dalga dalga dünyanın gündemine oturan corona virüsünde ölü sayısı artmaya devam ediyor. Yetkililer tarafından paylaşılan son bilgilere göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 126’ya ulaştı.

Türkiye’de henüz tespit edilen bir vaka olmazken, virüs sınırımıza gittikçe yaklaşıyor. Dün İran’ın Kum şehrinde iki kişide corona virüsü tespit edildiği açıklanırken, kısa süre sonra hastaların hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu gelişmenin şoku atlatılamadan İran Sağlık Bakanlığı yetkililerinden bir son dakika haberi geldi. Bakanlık sözcüsü Kianush Jahanpur, Kum şehrinde iki Erak şehrinde bir kişide olmak üzere üç yeni corona virüs vakası tespit edildiğini söyledi.

Jahanpur’un verdiği bilgilerle İran’da tespit edilen vaka sayısı son iki günde beşe ulaştı.

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