Son dakika… İran’dan ABD’ye sert tepki

ABD ile İran arasında Irak üzerinden devam eden gerilim tırmanıyor… İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin Irak’taki Hizbullah Tugayları’na yönelik saldırısına yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.

Devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Hamaney, “İran hükümeti, ulusu ve ben saldırıları şiddetle kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

ABD’nin Irak’taki askeri üssüne cuma günü düzenlenen füze saldırısında ABD’li bir sivil yaşamını yitirmiş ve bu saldırıdan kısa bir süre sonra ABD ordusu pazar günü Irak’taki Hizbullah tugaylarına hava saldırısı düzenlemişti.

