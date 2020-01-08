Son dakika… İran’dan flaş açıklama: 80 ABD’li terörist öldü

ABD ile İran arasında aylardır devam eden gerilim cuma günü İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ile üst düzey İranlı yetkililerin Irak’ta insansız hava aracı (İHA) ile öldürülmesi sonrasında Tahran yönetiminden bugün misilleme geldi. İran, ABD’nin Irak’taki iki üssünü vurdu.

İran devlet televizyonu bu saldırının arkasından peş peşe iddialar ortaya attı. İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada en az 80 “ABD teröristinin” öldürüldüğü belirtildi. İran Devrim Muhafızları’ndan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberi uluslararası haber ajansları son dakika gelişmesi olarak aktardı. Haberde, Amerikan askerlerine “terörist” denirken, toplamda 15 füze fırlatıldığı belirtildi.

100 HEDEFİ GÖZÜMÜZE KESTİRDİK

İran devlet televizyonunun haberinde füzelerin hiçbirinin engellenmediği belirtilirken, “Eğer Washington karşılık verirse bölgede İran’ın vuracağı 100 hedefi gözümüze kestirdik” ifadesi kullanıldı. Haberde ABD’ye ait helikopterlerin ve askeri mühimmatın da ciddi hasar gördüğü öne sürüldü.

Öte yandan İran devlet televizyonu İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakeri’nin sözlerini aktardı. Bakeri, “Şimdi gücümüzü anladıklarına göre ABD’nin Orta Doğu’daki askerlerini çekmesinin zamanı geldi” dedi.

İran devlet televizyonunun haberinde, Trump’ın “Her şey iyi” ifadesini kullandığı Tweet ile ilgili de açıklama yapıldı. Trump’ın tweetinin İran’ın füze saldırısının etkisini azaltmak için atıldığı belirtildi.

BÖLGEDEKİ AVRUPALILAR İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Yaşanan saldırı sonrasında bölgede askerleri bulunan Avrupa ülkelerinden arka arkaya açıklamalarda bulundu. Danimarka, IŞİD’le mücadele için oluşturulan koalisyon kapsamında bölgede bulunan askerlerinin sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Danimarka’nın açıklamasının ardından Norveç ordusundan da bir açıklama geldi. Norveç ordusu Irak’taki Ayn el Esad Hava Üssü’ne yapılan saldırı sonrasında askerlerinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

IRAK’TAN SALDIRININ DETAYLARI: 30 DAKİKADA OLDU

Saldırıların ardından Irak yönetiminden de bir açıklama geldi… Irak ordusu, yerel saatle gece 01:45 ve 02:15 arasında 22 füze fırlatıldığını ve bunlardan 17’sinin Ayn el Esad Hava Üssü’ne düştüğünü açıkladı. Yetkililer 2 füzenin patlamadığını açıklarken 5 füzenin de Erbil’e düştüğünü ve hepsinin Koalisyon merkezini vurduğunu belirtti. Iraklı yetkililer, saldırılarda herhangi bir Iraklının yaralanmadığını duyurdu.

Detaylar geliyor…