Son dakika… İran’ın vurduğu uçağa Ukrayna’dan ilk tepki

ABD ve İran arasındaki gerilimde bugün dünyayı dehşete düşüren bir gelişme yaşandı. İran’ın, Irak’taki iki ABD üssünü vurduğu gün Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait Boeing 737 tipi uçak Tahran’a yakın Parand bölgesinde düştü.

167’si yolcu toplam 176 kişinin bulunduğu uçaktan kurtulan kimse olmadı. Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olabileceği iddiaları ilk günden itibaren yükselirken, Tahran yönetimi ise bunu kesin bir dille reddediyordu.

Bu sabaha karşı gelen açıklamada ise, 176 kişinin öldüğü felakette uçağa İran füzelerinin isabet ettiği doğrulandı. Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif, yaşananlardan ötürü büyük üzüntü duyduklarını söylerken, acılı ailelere başsağlığı diledi.

İran’dan gelen bu şok itirafın ardından, Ukrayna kanadından ilk tepki geldi. Reuters’ın flaş olarak abonelerine servis ettiği habere göre Cumhurbaşkanı Zelenskiy, İran’dan açık ve kapsamlı bir soruşturma garantisi, sorumluların adalete teslim edilmesini, hayatını kaybedenlerin bedenlerinin ülkelerine gönderilmesini ve diplomatik kanallardan bir özür beklediklerini dile getirdi.

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