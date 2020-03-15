Son dakika… İspanya Başbakanı Sanchez’ın eşinde corona çıktı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve dünya çapında bir krize yol açan corona virüsü paniği katlanarak büyüyor. Neredeyse görülmedik ülke kalmayan virüsle ilgili ardı ardına önlemler alınsa da, kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Grégoire Trudeau’ya corona virüsü teşhisi konulmasının ardından çift karantina altına alınmıştı.

Benzer bir haber bu kez İspanya’dan geldi. Başbakan Pedro Sanchez’in eşi María Begoña Gómez Fernández’e yapılan corona virüsü testleri pozitif çıktı. Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada çiftin durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutuldukları belirtildi.

EN ÇOK KAYIP VEREN DÖRDÜNCÜ ÜLKE

Virüsün Çin dışında en çok etkilediği ülkeler İtalya, İran ve İspanya olarak dikkat çekiyor. Avrupa’da salgının ortaya çıktığı ilk günlerde listede gerilerde yer alan İspanya, son günlerde Fransa’yı geçerek Avrupa’da virüsün en çok görüldüğü ikinci ülke oldu.

Dünya genelinde dördüncü sırada yer alan İspanya’da toplam ölü sayısı 196’ya yükseldi. Global anlamda bakıldığında ise worldometers’ın verilerine göre ölü sayısı 5 bin 839’a, toplam vaka ise 156 bine ulaştı.

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